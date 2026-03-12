Înaintea ultimei etape din sezonul regulat al Ligii 2, știm cinci dintre cele șase echipe care vor juca în play-off.

Toate meciurile rundei cu numărul 21 se vor juca sâmbătă, de la aceeași oră, 12:30.

Care sunt cele cinci echipe deja calificate în play-off

Calificate până acum în play-off-ul de promovare în Superligă sunt liderul invincibil Corvinul Hunedoara, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Chindia Târgoviște, FC Bihor și FC Voluntari.

Pentru ultimul loc de play-off dau bătălia decisivă în runda finală ”militarii” de la ASA Târgu Mureș și Steaua București, echipe aflate acum la egalitate de puncte pe pozițiile 6-7, cu 2-1 pentru Steaua în meciul direct din Ghencea (vezi mai jos clasamentul).

Ardelenii joacă în deplasare la Sepsi OSK, în timp ce bucureștenii evoluează acasă cu Poli Iași.

Trei fotbaliști din Liga 2 din România, inclusiv un debutant, convocați la naționala Moldovei!

Moldova va disputa două partide amicale în luna martie: pe 26, tricolorii de peste Prut vor întâlni selecționata Lituaniei, pe stadionul Zimbru din Chișinău, iar pe 30 vor juca la Nicosia cu Cipru.

Selecționerul Lilian Popescu a anunțat lista stranierilor convocați pentru aceste partide.

Șase dintre aceștia joacă în România și interesant este că jumătate dintre ei provin de la echipe din Liga 2: Daniel Dumbravanu (FC Voluntari), Ion Cărăruș (Corvinul Hunedoara) și Alexandru Boiciuc (FC Bihor).

Ion Cărăruș, de la liderul invincibil din divizia secundă Corvinul, este chiar debutant.

Clasamentul din Liga 2