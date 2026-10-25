Arnold Garita a fost titularizat de Laurențiu Reghecampf în meciul cu Rapid, dar nu a rezistat nici măcar până la pauză. Atacantul a fost înlocuit cu Alexandru Stoian cu doar câteva minute înainte de finalul primei părți.

Adrian Mutu, fostul mare internațional, l-a criticat dur pe atacantul care mai are contract cu FCSB doar până în această iarnă. Chiar dacă a marcat în etapa precedentă, cu FC Voluntari (2-1), Garita nu a reușit să-l impresioneze nici pe patronul Gigi Becali.

Adrian Mutu l-a distrus pe Garita: ”Îl accidentează mingea”

„Garita, cum am spus… Nu am nimic cu el. Are forță fizică, dar e lipsit de tehnică, se vede. A ieșit cu mingea în afara terenului de două ori aseară. E un corp străin, care nu face parte din jocul FCSB-ului. Mingea îl accidentează pe Garita.

Nu trebuie să fii foarte dur cu el. Nu se mulează pe jocul FCSB-ului, cel pe care l-am văzut în repriza a doua. Caută spații mici. Totul se joacă rapid. Lucrurile astea nu fac parte din calitățile lui Garita. Nu le are. E un jucător de contraatac”, a spus Mutu, la Fanatik.ro.

În urma acestui rezultat, FCSB a rămas pe locul șase, cu 21 de puncte după 13 etape și a ajuns la trei victorii din tot atâtea partide cu Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică. În următoarea rundă, fosta campioană va avea parte de un alt test dificil, în deplasare, cu Universitatea Cluj.

Rapid și-a încheiat seria pozitivă, de cinci victorii la rând, dar rămâne pe locul doi, cu 27 de puncte. Poate fi depășită de Universitatea Craiova, dacă oltenii vor câștiga în această etapă pe terenul lui Sepsi.

Caseta derby-ului FCSB - Rapid 4-1: