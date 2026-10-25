Dinamo a smuls un rezultat de egalitate după meciul din Gruia, după ce a fost condusă cu scorul de 2-0. ”Câinii” au marcat de două ori pe finalul partidei, iar pe tabela de marcaj și-a trecut numele și Cătălin Cîrjan (23 de ani).

Mijlocașul și căpitanul dinamovist a luat cuvântul la flash-interviu și le-a mulțumit suporterilor, care s-au prezentat într-un număr impresionant la meciul din Gruia.

Cătălin Cîrjan: ”Le mulțumesc suporterilor”

În plus, Cîrjan vede partea pozitivă după egalul cu CFR Cluj și crede că jucătorii lui Nuno Campos trebuie să învețe din greșelile făcute în această partidă.

„Aș vrea să încep prin a spune că astăzi am jucat acasă și vreau să le mulțumesc suporterilor. Ne-am simțit incredibil, au fost în număr mare alături de noi, ne pare rău că am luat doar un singur punct de aici. Am luat două goluri ușor din punctul meu de vedere, dar important este că am avut reacție.

S-au apărat foarte bine, au stat la ei în jumătate. Cred că trebuie să marcăm mai ușor când avem ocazia. Luăm ce e pozitiv, trebuie să învățăm din greșelile noastre și să arătăm mai bine la meciul următor”, a spus Cătălin Cîrjan, la flash-interviu.

În etapa următoare, Dinamo va juca pe teren propriu în compania celor de la UTA Arad, în timp ce CFR Cluj se va deplasa pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, o altă echipă aflată în zona play-off-ului din Superliga.

CFR Cluj - Dinamo 2-2, echipele de start: