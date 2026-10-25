Cine a crezut că urmează prăbușirea lui Dinamo, după plecarea lui Zeljko Kopic, s-a înșelat total! Nu doar că nu s-a întâmplat așa ceva dar, de fapt, sub comanda portughezului Nuno Campos, echipa tocmai a atins o bornă spectaculoasă.

În această seară, în meciul CFR Cluj – Dinamo, scor 2-2, „câinii“ au reușit să obțină un punct la capătul unui duel ce părea pierdut, la un moment dat. Pentru că, după reușitele semnate de Cordea (26) și de Ignat (61), formația din Gruia părea că defilează spre victorie. A urmat însă finalul care a salvat-o pe Dinamo de la înfrângere grație golurilor înscrise de Cîrjan (78) și de Zandbergen (81).

Acest punct scos de bucureșteni, la Cluj, înseamnă mai mult decât un simplu egal. Rezultatul e, de fapt, încă un „certificat de calitate“ pentru trupa pregătită de Nuno Campos.

Dinamo, cel mai bun start de sezon din 2023 încoace

După remiza cu CFR, Dinamo a ajuns la 14 meciuri, în toate competițiile, în acest sezon. Bilanțul: 10 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere. Acel meci pierdut datează de la 19 iulie. Adică, acum 98 de zile! Se întâmpla în chiar prima partidă din această campanie, în campionat: 0-1 cu Petrolul, în deplasare.

Parcursul actual al „câinilor“ e unul fără precedent de la revenirea echipei în prima ligă. Iată ce cifre a avut Dinamo, în sezoanele precedente, după primele 14 meciuri oficiale:

*2023-2024: 3 victorii, 4 egaluri, 7 înfrângeri

*2024-2025: 5 victorii, 6 egaluri, 3 înfrângeri

*2025-2026: 6 victorii, 6 egaluri, 2 înfrângeri

Practic, punând statisticile de mai sus cap la cap, se vede că Dinamo a „crescut“, de la un sezon la altul. Iar remiza cu CFR înseamnă că Dinamo va rămâne liderul campionatului, după runda cu numărul 13, indiferent de ce se va întâmpla în partida Sepsi – Universitatea Craiova (luni, ora 20:00).