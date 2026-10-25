Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #13 din sezonul regulat al Superligii României, pe stadionul ”Constantin Rădulescu” din Gruia. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 2-2.

Marius Șumudică s-a dezlănțuit după CFR - Dinamo: ”Nu se poate! Eu nu sunt cu punguțe sau cu injectări. Sunt pornit, da!”

Marius Șumudică și-a felicitat jucătorii după meciul cu Dinamo, chiar dacă a evidențiat că CFR a avut meciul în mâini și putea să obțină toate cele trei puncte la finalul jocului.

Totodată, Șumudică a răbufnit cu privire la programul la care a fost supus CFR Cluj, cu pauze scurte între meciuri.

”Dacă ne gândim la scor, că ai 2-0 în minutul 70, 70 și ceva și iei două goluri în cinci minute, e dezamăgitor. Au valoare, au o echipă care are potențial, au schimbări. Are target, are motivație. Vreau să-mi felicit jucătorii, este egalul lor. Nu pot eu să stau acum să spun câte ocazii, că nu au avut ocazii clare.

AM avut meciul în mână, la 2-0 nu ai voie să cazi, dar suntem o echipă în formare, o echipă care, din păcate, suferim. Suferim la faze fixe. Iar luăm gol la fază fixă. Consider că am pierdut două puncte.

Organizarea jocului a fost perfectă, dar într-un final calitatea jucătorilor individuală a făcut diferența. Eu am avut niște jucători în teren, le mulțumesc pe această cale. Probabil că discuțiile pe care le-am avut săptămâna asta, că nu mi-a plăcut ce am văzut la Arad, astăzi s-au autodepășit.

Nu știu dacă e de scos în evidență, să urlu de durere fiindcă în continuare suntem tratați cum suntem tratați și jucăm miercuri seara la 9 jumătate seara derbi cu U Cluj pentru Cupa României și peste două zile mergem la Ploiești a treia zi. Nu am cum să trec peste lucrurile astea și să înțeleagă cine face astea că CFR trăiește. M-ai pus o dată să joc în șase zile trei meciuri. Acum iară mă pui să joc în șase zile trei meciuri. Cât mă mai puneți? Puneți-ne la fel sau dacă puteți în cinci zile faceți așa! Nu se poate! Eu ce să le fac jucătorilor ăstora? Eu nu sunt cu punguțe cu injectări. Sunt pornit, am jucat cu cea mai bună echipă din campionat”, a spus Șumudică.