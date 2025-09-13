S-a întregit o vară de coșmar pentru fotbalul nostru! Pentru că aproape toți internaționalii noștri din străinătate au făcut pași mari înapoi. Cu foarte mici excepții, cum a fost Nicolae Stanciu, ajuns de la Damac (Arabia Saudită), la Genoa (Italia).

La un moment dat, și Dennis Man a fost pus în clubul select al celor care ar fi progresat, în perioada mercato, după transferul de la Parma, la PSV Eindhoven. Cei care au susținut această idee au fost de părere că, deși campionatul olandez e sub cel italian, PSV e o formație mare, incomparabilă cu Parma.

Problema e că, la ora actuală, lasând deoparte cât de mare e PSV, avem de-a face cu o situație alarmantă, în privința lui Dennis Man. Pentru că, de când s-a transferat sub comanda lui Peter Bosz, prestațiile sale au fost foarte slabe. Iar în această seară, fotbalul i-a dat lui Man „palma“ care ustură rău!

Dennis Man, zero minute în NEC Nijmegen – PSV

Încă de la prânz, jurnaliștii olandezi au intuit că, după două partide în care a dezamăgit, Dennis Man va fi lăsat pe banca de rezerve, din nou, de antrenorul Peter Bosz. Când au apărut echipele de start, în NEC Nijmegen – PSV Eindhoven, această informație s-a confirmat: Man, pe bancă!

Din păcate, de această dată, românul nici n-a mai primit vreo șansă de a juca, spre deosebire de partidele cu Groningen (4-2) și cu Telstar (0-2) în care, de fiecare dată, a fost introdus pe teren, imediat după pauză. De această dată, Peter Bosz a „uitat“ de Man, care a prins zero minute, în NEC Nijmegen - PSV Eindhoven.

Cum s-a descurcat PSV, fără internaționalul român? De minune! Formația din Eindhoven s-a impus cu 5-3 și a urcat pe locul 1, în clasament.

