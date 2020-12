Demba Ba isi "scoate palaria" in fata lui Neymar si Mbappe! "Puteau sa spuna asta!" Noi dezvaluiri ale atacantului cu privire la incidentul de la Paris

Demba Ba a facut o serie de dezvaluiri pentru televiziunea franceza.

Atacantul senegalez a laudat initiativa celor doua echipe de la meciul de martea trecuta, prin care au hotarat sa paraseasca terenul de joc. Demba Ba a declarat ca a ramas placut surprins de atitudinea jucatorilor de la PSG, care au decis sa fie solidari cauzei lui Achille Webo si nu au mai vrut sa continue partida.

"Jos palaria pentru jucatorii de la Basaksehir deoarece au simtit ca trebuie sa se termine meciul. Jos palaria pentru fotbalistii de la PSG deoarece puteau ramane in teren si sa spuna: 'Noi suntem aici sa jucam sa jucam, iar ei nu vor sa o faca' ", a declarat Demba Ba pentru TRT World.

Cat despre antrenorul celor de la PSG, Demba Ba a declarat ca ar dori sa-i spuna cateva lucruri fata-n fata referitor la evenimentele din acea seara.

"A avut o discutie cu un jucator sau doi de la noi din echipa, iar dupa a dat vina pe noi. E problema lui, nu e a mea, nu e ceva ce as vrea sa dezvalui in fata camerei, dar daca am sa-l vad intr-o zi, voi merge la el si ii voi spune."