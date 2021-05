Demba Ba, declaratii bomba despre Coltescu dupa scandalul de la Paris! "Sa se duca sa ceara scuze in public. Nu auzizem de el niciodata!"

Dat afara de Basaksehir acum doua saptamani, Demba Ba e liber de contract si asteapta oferte.

Senegalezul are timp sa-si spuna povestile din noaptea nebuna de la Paris, din decembrie, cand reactia sa si a fostilor sai colegi la adresa lui Sebastian Coltescu a dus la suspendarea meciului dintre PSG si Basaksehir.

Intr-un interviu acordat Sky Sports, Demba Ba a vorbit din nou despre arbitrul roman. Ba recunoaste ceea ce negase initial, ca a discutat telefonic cu Sebastian Coltescu la telefon, la insistentele lui Ousmane N'Doye. Informatia a fost anuntata in exclusivitate de www.sport.ro si a fost contrazisa in decembrie de Demba Ba. Intre timp, fotbalistul si-a mai amintit lucruri.

Intrebat daca ar reactiona la fel in cazul in care ar retrai evenimentele de pe Parc des Princes, Ba a raspuns: "N-as schimba nimic. Am vrut sa stiu ce gandeste arbitrul, asa ca l-am luat la intrebari. Nu am spus niciodata ca e rasist. In niciun moment nu l-am judecat ca persoana, doar i-am pus la indoiala actiunile. S-a spus ca sunt islamist. E o nebunie, nu vorbim de religie, vorbim despre egalitate. L-am intrebat daca ar fi identificat pe cineva dupa culoare si daca era alb. Daca imi zicea ca da, ma intorceam la locul meu si ii luam si pe colegi. Dar nu s-a intamplat asta".

Demba Ba: "Eu il judecam altfel pe Coltescu daca eram la UEFA"

Ba spune ca n-a auzit de Coltescu pana la momentul Paris si explica ce a discutat cu romanul dupa ce Ousmane N'Doye i-a pus in contact. Fotbalistul lasa de inteles ca l-ar fi judecat drastic pe Coltescu daca ar fi avut puterea sa o faca.

"Am vorbit cu omul dupa cateva zile, mi-a spus ca nu e rasist, ca are prieteni de culoare, bla, bla, bla si alte lucruri pe care le inteleg. Nu spun ca e rasist, dar a recunoscut ca a facut o greseala foarte mare. Pe teren, nu faci asa ceva. Nu faci niciaeri asa ceva. A recunoscut ca a facut o mare greseala. Nu stiu daca pedeapsa pe care a primit-o e corecta. As fi judecat diferit daca eram eu implicat in asta", a comentat atacantul trecut pe la Chelsea, Newcastle si West Ham.

Demba spune ca nu mai vrea sa-l vada niciodata pe Coltescu, nici sa discute cu el. Africanul asteapta ca arbitrul roman sa iasa in public si sa-si ceara scuze.

"Atunci cand Cavani a facut o greseala, a iesit si si-a cerut scuze. Acesta e primul pas. Toata lumea face greseli. Nu am vazut sa-si fi cerut scuze. Nu ar trebui sa-si ceara scuze fata de mine, pentru ca nu cu mine a vorbit, ci cu altcineva [se refera la antrenorul seculd al lui Basaksehir, Pierre Webo]".

Dialogul pe care l-au avut Demba Ba si Sebastian Coltescu pe Parc des Princes, in noaptea incidentului de la Paris