Egiptenii de la Al Ahly au obținut o calificare facilă în sferturile de finală ale competiției care se desfășoară în Maroc. Hussein El Shahat (45+2), Mohamed Sherif (56) și Percy Tau (86) au marcat cele trei goluri, iar Al Ahly a avut șansa de a mai înscrie o dată în prelungiri.

În minutul 90+4, arbitrul chinez Ma Ning a dictat inițial penalty pentru Al Ahly, după un fault comis chiar la limita careului, însă a revăzut faza la monitorul VAR și a schimbat decizia.

Reluările au arătat că jucătorul lui Al Ahly a fost faultat înainte de a pătrunde în careu, astfel că penalty-ul s-a transformat în lovitură liberă și cartonaș roșu pentru fotbalistul lui Auckland City.

După ce a refăzut faza, arbitrul Ma Ning, care a purtat și un microfon, a anunțat decizia la stația de amplificare pentru a fi clar și pentru fanii prezenți pe stadion sau pentru cei care urmăresc meciul la TV. Momentul a ajuns și pe site-ul FIFA, forul mondial catalogând-o drept o decizie "istorică".

"Arbitrul le-a explicat greșeala celor din stadion. Bine ați venit în viitorul VAR-ului!", au titrat și britanicii de la The Times.

A world first in football at the Club World Cup. Chinese referee Ma Ning addresses the crowd after a VAR review.

