Fără Haaland în teren, City s-a chinuit s-o bată pe echipa de pe locul 17 din Premier League. De Bruyne a marcat singurul gol al campioanei Angliei cu o super-execuție!

Echipa lui De Zerbi a făcut instrucție cu Chelsea. La primul meci împotriva fostei echipe, antrenorul lui Chelsea a fost umilit. Brighton a câștigat cu 4-1 într-un meci în care Chelsea și-a dat două autogoluri.

Tottenham a reușit o revenire uluitoare. Condusă cu 2-0, echipa lui Conte a câștigat cu 3-2 în ultimul minut pe terenul lui Bournemouth.

