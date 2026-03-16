Nikita Filippov, singurul rus medaliat la Jocurile Olimpice din 2026, a reacționat dur după ce a fost criticat de Irina Rodnina pentru că s-a plâns că nu a primit un smartphone cadou.

Filippov, vicecampion olimpic la schi-alpinism în proba de sprint, a provocat o undă de șoc în sportul rus după ce a dezvăluit că organizatorii nu au oferit telefoanele inteligente oficiale și sportivilor care au concurat sub steag neutru. Situația a generat un schimb tăios de replici la distanță între sportiv și Irina Rodnina, legendara patinatoare care ocupă în prezent funcția de deputat în Duma de Stat.

„Medalia de argint este un răspuns bun”

Filippov a ales să ignore complet statutul de figură emblematică al Irinei Rodnina, după ce aceasta a taxat public nemulțumirile exprimate de sportiv pe rețelele de socializare. Singurul medaliat al delegației neutre din Rusia la Milano-Cortina a precizat că performanța sa sportivă valorează mai mult decât orice dispozitiv electronic oferit de sponsori.

„Desigur, nu mă așteptam ca postarea mea despre smartphone-uri să atragă atâta atenție. Irina Rodnina a reacționat dur la cuvintele mele? Dar cine este ea? Nu o cunosc. În general, nu dau atenție unor astfel de comentarii, nici măcar nu am auzit de ea. Cred că medalia de argint este un răspuns bun la toate acestea. Poate că ea pur și simplu a scos lucrurile din context, fiindcă în postare am scris că nu am venit la Olimpiadă pentru telefoane”, a spus Nikita Filippov pentru Sport24.

Filippov a fost singurul reprezentant al Rusiei care a reușit să obțină o medalie la ediția din 2026 a Jocurilor Olimpice, unde toți sportivii din această țară au fost obligați să concureze sub statut neutru, fără însemne naționale, din cauza sancțiunilor internaționale.