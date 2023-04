Columbianul Dayro Moreno, fost atacant la Steaua (actuala FCSB) în perioada 2008-2010, va împlini 38 de ani în septembrie și are sezon foarte bun la Once Caldas, cu care a semnat în ianuarie și unde joacă acum pentru a cincea oară în carieră, chiar dacă noua sa echipă este pe ultimul loc în Primera A.

În etapa cu numărul 16, Dayro Moreno a stabilit scorul final, 1-1 cu Boyaca Chico, formația de pe locul 3, cu o execuție de finețe (VIDEO AICI), și a ajuns la 6 goluri înscrise în acest an (mai mult de jumătate din reușitele lui Once Caldas), fiind desemnat și omul meciului.

Până acum, veteranul trecut prin România a evoluat în 15 meciuri de campionat, toate ca titular!

Ce recorduri vrea să atingă Dayro Moreno

Conform publicației locale La Patria, Dayro Moreno și-a propus să atingă două performanțe istorice.

El vrea să devină atât cel mai bun marcator din istoria modernă a campionatului Columbiei (este la 21 de goluri distanță de recordul lui Sergio Galvan Rey, fostul atacant argentinian al aceleiași Once Caldas: 203 vs 224), cât și cel mai bun marcator columbian din lume (se află acum la 34 de reușite distanță de performanța legendarului Victor Aristizabal, fostul vârf de la Valencia, Sao Paulo sau Santos: 312 vs 346)!

Dayro Moreno la Steaua/FCSB

La prima echipă a lui FCSB (pe atunci, Steaua), columbianul a înscris de 13 ori în 55 de partide jucate în Liga 1, Cupa României și cupele europene.

În sezonul trecut, Dayro a marcat 22 de goluri în 42 de meciuri de campionat pentru Atletico Bucaramanga, tot în prima divizie columbiană.

Foto: Once Caldas