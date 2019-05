Dayro Moreno, aproape de un transfer urias! Fostul jucator al Stelei da marea lovitura la finalul carierei

Dayro Moreno, fostul jucator al Stelei, este aproape de un transfer spectaculos.

Dayro Moreno poate da lovitura carierei la 33 de ani. Mijlocasul columbian este dorit de Sao Paulo. Jurnalistii columbieni de la Antena2 sustin ca Moreno este un discutii avansate cu clubul brazilian, iar mutarea s-ar putea realiza in perioada imediat urmatoare.

Sao Paulo este unul dintre cele mai titrate cluburi din America de Sud, nu doar din Brazilia. La nivel international, Sao Paulo are un Campionat Mondial al Cluburilor, doua Cupe Intercontinentale, trei Cupe Libertadores si un triumf in Copa Sudamericana.

Dayro Moreno a jucat la Steaua in perioada 2008-2010, insa a avut fluctuatii de forma motiv pentru care a fost trimis si la echipa a doua.

"In Romania, a fost bine in primul an, dar apoi au inceput invidiile colegilor. Chiar si la antrenamente incercau sa ma faulteze, sa ma accidenteze", declara Dayro Moreno la scurt timp dupa plecarea din Liga 1.