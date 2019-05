FABULOS! Echipa de studenti calificata in Europa League! Se poate duela cu FCSB in preliminarii

Echipa de studenti de la Cardiff Met University s-a calificat la penalty-uri in Europa League pentru prima data in istorie.

Ei i-au invins pe cei de la Bala Town si au reusit sa se califice in Europa dupa trei incercari esuate. Prin aceasta performanta si-au asigurat si un bonus consistent de 200.000 euro.

Cardiff Met University va intra in turul 1 preliminar Europa League la fel ca FCSB, insa nu va fi cap de serie. Vicecampioana din Romania intra si ea din primul tur si va fi cap de serie, astfel ca cele doua echipe se pot intalni la tragerea la sorti. Ambitiile galezilor sunt mai mari insa. Vor calificarea in grupe si un duel cu Manchester United!

Met Caerdydd yn cyrraedd Ewrop! ⚽???????? @CardiffMetFC qualify for the @EuropaLeague for the first time in their history! ⚽???????? pic.twitter.com/6UMI3TU3nk

WE'RE ALL GOING ON A EUROPEAN TOUR... So proud of everyone involved with @CardiffMetFC, what a club this is. ???????? pic.twitter.com/0EJWBiJU22