Francezul a primit premiul de la legendarul Ronaldinho și a izbucnit în lacrimi pe scena de la Théâtre du Châtelet din Paris, în fața publicului entuziast.

Balonul de Aur, ajuns la ediția cu numărul 69, a adunat cele mai mari nume ale fotbalului mondial. Dembele a fost urmat de Lamine Yamal, extrema Barcelonei, iar clubul catalan a mai primit un premiu prin Aitana Bonmati, câștigătoarea Balonului de Aur feminin. PSG a fost desemnată cea mai bună echipă a lumii, completând o seară de excepție pentru clubul parizian.

David Beckham: „Felicitări unui club special și două persoane foarte speciale”

David Beckham, care a jucat pentru PSG în 2013, a reacționat imediat și a transmis felicitările sale printr-o postare pe Instagram.

„Felicitări unui club special și două persoane foarte speciale”, a scris englezul, referire evidentă la Dembele și la clubul francez.

Top 10 Balonul de Aur 2025

  1. Ousmane Dembele
  2. Lamine Yamal
  3. Vitinha
  4. Mohamed Salah
  5. Raphinha
  6. Achraf Hakimi
  7. Kylian Mbappé
  8. Cole Palmer
  9. Gianluigi Donnarumma
  10. Nuno Mendes