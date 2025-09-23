Francezul a primit premiul de la legendarul Ronaldinho și a izbucnit în lacrimi pe scena de la Théâtre du Châtelet din Paris, în fața publicului entuziast.



Balonul de Aur, ajuns la ediția cu numărul 69, a adunat cele mai mari nume ale fotbalului mondial. Dembele a fost urmat de Lamine Yamal, extrema Barcelonei, iar clubul catalan a mai primit un premiu prin Aitana Bonmati, câștigătoarea Balonului de Aur feminin. PSG a fost desemnată cea mai bună echipă a lumii, completând o seară de excepție pentru clubul parizian.



David Beckham: „Felicitări unui club special și două persoane foarte speciale”



David Beckham, care a jucat pentru PSG în 2013, a reacționat imediat și a transmis felicitările sale printr-o postare pe Instagram.



„Felicitări unui club special și două persoane foarte speciale”, a scris englezul, referire evidentă la Dembele și la clubul francez.



Top 10 Balonul de Aur 2025