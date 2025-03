Din momentul în care Dan Șucu a preluat pachetul majoritar de acțiuni al clubului Genoa, în cadrul unei tranzacții de peste 45 de milioane de euro, s-a tot speculat că omul de afaceri va transfera și jucători români la noua sa echipă.

Acum, la aproape 4 luni după sosirea lui Șucu la Genoa, acest lucru s-a și întâmplat. Pentru că Nicolae Stanciu (31 de ani) a ajuns la un acord cu ocupanta locului 12 din Serie A, urmând să evolueze pentru această formație din viitoarea stagiune. Și, în mod cert, Stanciu îl va avea antrenor pe francezul Patrick Vieira (48 de ani).

Instalat, la Genoa, în noiembrie 2024, după rezultatele slabe ale lui Alberto Gilardino (42 de ani), francezul Vieira a reușit să îmbunătățească situația echipei în clasamentul din Serie A. Bilanțul său de până acum: 17 meciuri, 6 victorii, 7 egaluri, 4 înfrângeri, golaveraj: 19-15.

Potrivit Tuttomercatoweb, Vieira deja l-a convins pe Dan Șucu să-i dea credit și pentru sezonul 2025-2026.

„În ultimele luni, Vieira a fost apreciat nu doar pentru rezultatele sale, ci și pentru modul în care a gestionat grupul, pentru abilitatea sa de a ține vestiarul sub control, când la Genoa s-a produs schimbarea acționariatului. Credibilitatea și respectul pe care și le-a câștigat Vieira, în vestiar, completează munca sa cu nota maximă. De aceea, Genoa n-are niciun dubiu în privința antrenorului care e sub contract cu club până pe 30 iunie 2026. Concret, Genoa va continua cu Patrick Vieira pe bancă. Inclusiv patronul Dan Șucu s-a convins de acest lucru și, mulțumit de munca francezului, nu mai ia în calcul schimbarea antrenorului, în acest an. Hotărârea românului, în această privință, e finală. Sunt șanse infime, spre zero, ca acest scenariu să se schimbe. Doar apariția unei oferte, de la o echipă mai mare, poate răsturna situația antrenorului francez. Altfel, drumul e deja clar: Genoa și Vieira împreună. Și, în vară, când va rămâne un an din contractul actual al francezului, nu e exclus să fie demarate discuțiile pentru semnarea unui nou acord, astfel încât să fie evitat scenariul în care Vieira să abordeze sezonul cu un contract care va expira la finalul stagiunii“, a notat sursa citată.