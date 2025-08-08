Procuratura din Genova a cerut oficial clasarea dosarului, punând capăt unei investigații care a ținut în tensiune apele la clubul "Grifonului".



Ancheta fusese demarată în urma unei plângeri depuse de Acm, o societate din cadrul grupului american de asigurări A-Cap. În centrul investigației s-a aflat directorul general al clubului, Andres Blazquez.



Americanii s-au opus, Șucu a devenit acționar majoritar



Operațiunea financiară investigată, o majorare de capital în valoare de 40 de milioane de euro, a fost esențială pentru club, permițând intrarea în acționariat a lui Dan Șucu, care ulterior a devenit acționar majoritar și președintele clubului.



Potrivit surselor din anchetă, în timpul unor videoconferințe din 21 noiembrie și 3 decembrie 2024, intenția conducerii de a realiza această majorare de capital a fost expusă clar. În același context, reprezentanții A-Cap, inclusiv Paul Mann, și-au manifestat refuzul categoric față de operațiune. În cele din urmă, justiția italiană a stabilit că nu a existat nicio infracțiune, iar conducerea de la Genoa a fost absolvită de orice acuzație.

