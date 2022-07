Remo Stars și Ijebu United, echipele care și-au disputat finala Cupei statului Ogun din Nigeria, sunt acuzate de blat după ce unii dintre jucătorii celor două formații și-au bătut joc la execuțiile din final de la loviturile de departajare.

În imaginile de mai jos se poate vedea mai întâi cum unul dintre portari stă țintuit, fără să facă vreo mișcare sau să aibă o minimă reacție, pe linia porții, după care unul dintre executanți trimite mingea în aut și se ia cu mâinile de cap!

Remo Stars - Ijebu United s-a încheiat 0-0, 0-3 după loviturile de departajare.

This reportedly happened during Ogun State FA Cup final between Remo Stars and Ijebu United

Match fixing or Not? ????@Gidi_Traffic pic.twitter.com/LyAS50P9vF