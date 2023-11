Mullin susține că scenele cu Phil Parkinson din vestiarul lui Wrexham în care acesta insulta jucătorii au fost editate în secret

De la îndoielile pe care le-a avut cu privire semnarea contractului cu Wrexham, până la experiențele sale legate de promovare, Mullin aduce în prim-plan și o perspectivă mai clară asupra lui Phil Parkinson, antrenorul renumit pentru ieșirea sa nervoasă din vestiar, cu un limbaj colorat. Totuși, potrivit lui Mullin, aceste momente, surprinse în documentarul 'Welcome to Wrexham', nu sunt întotdeauna ceea ce par a fi din afară.

Mullin dezvăluie în cartea sa: „Antrenorul, ca toți managerii, are un buton de pornire. Există o scenă cunoscută în 'Welcome to Wrexham' unde, la pauza unui meci în care nu ne-am descurcat prea bine, el spune exasperat ceva de genul 'Sunteți ca o gașcă de fotbaliști grasți și lențiți.' Sau cel puțin, așa pare să spună. Vă voi dezvălui un secret: cuvintele sale reale au fost schimbate la dublaj. Din păcate, nu vă pot spune aici care au fost cuvintele reale. Dacă mă vedeți la stadion, poate vă voi spune, dar doar în cea mai strictă încredere!

Pe scurt, ne spunea că trebuie să fim puțin mai agresivi dacă vrem să câștigăm meciul. Sunt momente când, fiind din interior, te uiți la 'Welcome to Wrexham' și abia te poți abține să nu râzi – și acessta este unul dintre ele. În realitate, foarte rar îl vedem pe antrenor pierzându-și răbdarea. Atunci când are ceva de spus, o face într-un mod calm. Așa este Phil, și ca grup, îl ascultăm și înțelegem”.

Mullin îl apără pe Phil Parkinson

Potrivit lui Mullin, strategia lui Parkinson reflectă o viziune largă asupra metodelor moderne de antrenament. „Mai puțini antrenori țipă la jucători decât ai crede”, a scris el. „Care e sensul să explodezi și să spui că totul e o mizerie? Ce ar trebui să facă un antrenor este să le spună jucătorilor săi ce să facă pentru a îmbunătăți lucrurile”.

Indiferent de ceea ce face antrenorul în vârstă de 55 de ani al lui Wrexham, pare să funcționeze, susțin cei de la goal.com. După ce au câștigat National League cu 111 puncte în sezonul trecut, Wrexham este în căutarea unei noi promovări în acest sezon. Se află în prezent pe locul al doilea în EFL League Two (a patra ligă din Anglia) și sunt pe cale să obțină promovarea automată în liga a treia dacă mențin forma actuală.

„Dragonii roșii” ar putea reveni în Liga 1 (a treia ligă din Anglia) la finalul acestui an, pentru prima dată din 2005.

În acest weekend, Mullin (7 goluri și 3 assist-uri) și compania vor juca împotriva lui Yeovil Town (liga secundă), într-un meci din runda a doua a Cupei FA.