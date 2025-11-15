În minutul 59 al meciului, Cristiano Ronaldo l-a lovit puternic cu cotul în spate pe Dara O'Shea, într-un moment lipsit total de sportivitate. Arbitrul Glenn Nyberg a oprit jocul și a acordat fault în atac.



CR7 a fost inițial avertizat cu cartonașul galben, dar ”centralul” a fost chemat la VAR să revadă faza, iar în cele din urmă starul portughez, care joacă acum în Arabia Saudită la Al Nassr, a fost trimis la vestiare.



Ronaldo va rata, astfel, următorul meci din campania de calificare la turneul final din SUA, Mexic și Canada, cu Armenia, și, dacă lusitanii vor încheia primii Grupa F, va absenta și de la primul meci de la CM 2026.



Cum au reacționat colegii după gestul golănesc făcut de Cristiano Ronaldo în meciul Portugaliei



Bruno Fernandes a reacționat în urmă cartonașului roșu primit de Cristiano Ronaldo și a ținut să puncteze faptul că starul a greșit și că acum Portugalia nu va putea miza pe serviciile sale la ultimul duel din preliminarii.



”A reacționat într-un mod care l-a costat scump. Știa că nu a vrut să o facă, dar se întâmplase deja. Știe că a făcut o greșeală și, din păcate, nu ne va putea ajuta în meciul decisiv împotriva Armeniei”, a spus Fernandes, citat de TuttoMercatoWeb.



Cotat la 12 milioane de euro de site-urile de specialitate, Cristiano Ronaldo are 226 de convocări la prima reprezentativă a Portugaliei, pentru care a marcat 143 de goluri.

