LEO M6SSI! DIN NOU GHEATA DE AUR A EUROPEI! Performanta fantastica a argentinianului, a intrat in istorie: "Le vom povesti nepotilor ca l-am vazut jucand" 

Atacantul Barcelonei a primit premiul care il incoroneaza ca golgheter european al sezonului 2018/2019. Este cel de-al saselea trofeu Gheata de Aur, pe care argentinianul il castiga si cel de-al treilea consecutiv, devenind astfel jucatorul cu cele mai multe astfel de trofee.

Messi a incheiat sezonul trecut cu 36 de goluri marcate, urmat de vedeta celor de la PSG, Kylian Mbappe, cu 33 de goluri si italianul Fabio Quagliarella, 26 de goluri.

Alaturi de Messi, la ceremonie, au fost sotia si copii sai, dar si colegii sai de la Barcelona, Luis Suarez si Jordi Alba.

"Nu este usor sa scrii sase discursuri diferite pentru Leo Messi. Suntem incantati sa iti oferim o noua si meritorie Gheata de Aur. Nu inceteaza sa ne uimeasca niciodata. Intr-o zi, cei care ne aflam astazi aici le vom povesti nepotilor nostri ca l-am vazut jucand pe Messi", a declarat Juan Ignacio Gallardo, directorul Marca.

Lionel Messi wins the European Golden Shoe for a record-extending SIXTH time! ???????? #LaLigaSantander pic.twitter.com/a9LLIF3vj6

Messi a primit Gheata de Aur in aceeasi zi in care a debutat pentru Barcelona intr-un meci oficial, in urma cu 15 ani.

15 years ago he debuted with the first team ... Today he will receive his sixth #GoldenShoe ✨

The best in history. pic.twitter.com/SVeQLEVosO