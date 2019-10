"Pana aici, nu mai pot!" Messi, interviu SENZATIONAL dupa ce a castigat cea de-a sasea Gheata de Aur 

Din articol Vedeti mai jos dialogul dintre Messi si reporterul Marca

Messi a castigat Gheata de Aur pentru cele mai multe goluri inscrise in sezonul 2018/2019.

Lionel Messi (32 ani) a castigat cea de-a sasea Gheata de Aur din cariera, a treia consecutiva. L-a devansat pe rivalul sau, Cristiano Ronaldo, care detine 4 astfel de trofee. Messi a inscris 36 de goluri in sezonul precedent, cu doua mai multe decat reusise cu doua sezoane in urma.

Aflat in pauza competitionala si suspendat cu Argentina, Messi a oferit un interviu celor de la Marca, in care a vorbit despre trecutul, prezentul si viitorul sau.

Reporter: - Cristiano si Ibrahimovic vorbesc foarte mult despre ei. Tu nu faci asta. Cum te vezi ca si jucator?

Messi: - Prefer sa vorbeasca lumea despre mine. Stiu ce sunt, ce am facut si ce pot oferi, insa o tin pentru mine. Sa isi dea lumea cu parerea. Nu imi place sa vorbesc despre mine, ci despre echipa.

Reporter: - Cu trecerea timpului, te vezi evoluand ca mijlocas?

Messi: - Nu stiu, depinde de cum merg lucrurile. Acum stau mult mai in spate, in general, sa primesc si sa fiu in contacut cu mingea si mijlocul. Nu stiu ce se va intampla in viitor.

Reporter: - Ai idee cat vei mai continua sau e ceva care se va observa?

Messi: - O persoana isi da seama cat mai poate continua. Voi descoperi asta cu trecerea timpului. Voi fi primul care va spune "Pana aici am ajuns, nu mai pot".

Reporter: - Anul acesta ai pierdut cateva meciuri din cauza accidentarilor. Cum te simti cand corpul iti cere mai multe pauze?

Messi: - Este foarte dificil, capul iti spune ca esti bine, crede ca ai 25 de ani si poti continua sa faci aceleasi lucruri pe care le faceai la varsta aia. Insa, corpul conduce si trebuie sa ai mai multa grija ca inainte.

Reporter: - De ce este atat de dificil sa depasesti un jucator precum Van Dijk?

Messi: - Este un fundas care stie sa isi masoare timpii si sa astepte momentul potrivit ca sa intre. Este foarte rapid, poseda multa agilitate pentru statura pe care o are. Este impresionant, atat in aparare cat si in atac, pentru ca marcheaza multe goluri.

Reporter: - Cristiano iti recomanda intotdeauna sa iesi din zona de confort, asa cum este Barcelona si sa cauti alte Ligi cum a facut-o el in patru ocazii diferite. Vei face asta?

Messi: - Fiecare isi cauta obiectivele si experientele. Nu am simtit niciodata nevoia sa plec de la cel mai bun club din lume, care este Barcelona, unde mai bucur de antrenamente, de meciuri, de oras.

Reporter: - Ce parere ai despre Zsori, castigatorul acestui an al premiului Puskas.

Messi: - A fost un gol foarte frumos. Impresionant. Un premiu meritat.