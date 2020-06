CRIZA la una dintre echipele care se lupta pentru titlu in Serie A! Jucatorii nu mai asculta de antrenor, iar fanii il vor plecat! Ce se intampla

Cu doar cateva ore inainte de reluarea meciurilor din Serie A, un club care emite pretentii la titlu se confrunta cu o criza importanta.

Potrivit presei din Italia, Maurizio Sarri nu se mai intelege cu jucatorii, care nu il mai asculta dupa ce Juventus a pierdut a doua finala din acest sezon, cea de Cupa Italiei, dupa esecul din SuperCupa, de la finalul anului 2019.

Jocul echipei i-a nemultumit pe toti, iar Gazzetta dello Sport a scris ca fanii si-au pierdut increderea in Sarri, temandu-se ca Juventus ar putea pierde si titlul in acest an, in conditiile in care principala contracandidata, Lazio, este la doar un punct distanta.

Antrenorul italian a fost adus la echipa pentru a transforma stilul de joc intr-unul mai atractiv decat cel al lui Massimiliano Allegri, insa acest lucru nu s-a intamplat. Acum, Sarri isi poate consolida pozitia pe banca lui Juventus doar daca reuseste sa cucereasca titlul (care ar fi al 9-lea consecutiv) si sa transforme echipa intr-un adversar puternic in Serie A si in Champions League.

Reamintim ca tactica lui Maurizio Sarri a fost criticata si sora lui Cristiano Ronaldo, care a tinut sa puncteze faptul ca portughezul nu poate face totul de unul singur.