Cristiano, tu esti? :)) Ronaldo si-a gasit sosia in Irak! Cum arata fotbalistul confundat cu starul lui Juventus! FOTO

Un irakian seamana izbitor cu Cristiano Ronaldo.

Biwar Abdullah are 25 de ani si se bucura de celebritate in Irak, datorita asemanarii cu starul portughez, Cristiano Ronaldo. Fotbalistul are numerosi fani care il urmaresc pe retelele sociale, iar multi il opresc pe strada pentru a se fotografia cu el.

Biwar provine dintr-o familie saraca, lucreaza in constructii si visul sau cel mare este sa se intalneasca cu Cristiano Ronaldo.

"Multi imi spun ca arat precum Cristiano Ronaldo. Cel mai important lucru pentru mine ar fi sa il intalnesc intr-o zi", a spus Biwar Abdullah.