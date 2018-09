Messi a dat lovitura pe Instagram! Fotografiile care au strans peste 3 milioane de like-uri si 20 de mii de comentarii in numai cinci ore | FOTO

Lionel Messi si-a uimit fanii cu cele mai recente fotografii publicate pe retelele de socializare.

Starul argentinian a publicat pe contul sau de Instagram mai multe fotografii cu baietii sai, pe care i-a scos la plimbare.

Lionel Messi a strans peste 3 milioane de like-uri in 5 ore la imaginile in care apare alaturi de fiii sai, Thiago, in varsta de 5 ani si Mateo, in varsta de 2 ani. Pe langa cei doi, fotbalistul mai are un baiat, nascut in luna martie a acestui an.