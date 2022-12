Cristiano Ronaldo, la Al Nassr | Marca anunță detaliile celui mai mare contract din istoria fotbalului. Când va fi prezentat oficial

Deși informația potrivit cărora portughezul ar fi primit o ofertă stratosferică de la Al Nassr apăruse cu câteva săptămâni înainte, presa din Arabia Saudită a anunțat, în această seară, că Ronaldo a semnat deja contractul, iar toate detaliile au fost puse la punct.

Numeroase publicații importante din Europa au preluat informația, iar spaniolii de la Marca au confirmat-o: "Transferul lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr va fi oficial. Starul portughez a semnat deja contractul cu saudiții", au scris spaniolii, care au avansat acest scenariu încă de la începutul lunii decembrie.

Negocierile dintre cele două părți ar fi început în timpul Cupei Mondiale, iar acum au ajuns la final: "Lipsește doar ca Ronaldo să ajungă la Riad, iar Al Nassr va avea cea mai transfer din istoria sa", a scris Marca.

În ceea ce privește partea financiară, Ronaldo ar urma să încaseze un salariu colosal în cei doi an și jumătate la Al Nassr - 200 de milioane de euro pe sezon, cel mai mare care a existat vreoadtă în fotbal.

Potrivit sursei citate, Cristiano Ronaldo va ajunge la Riad în următoarele ore, iar anunțul oficial ar urma să fie făcut sâmbătă, 31 decembrie sau duminică, în prima zi a noului an.

"Aventura lui Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită" este pe cale să înceapă", au concluzionat spaniolii.

De asemenea, jurnalistul Fabrizio Romano, recunoscut pentru veridicitatea informațiilor pe care le furnizează, a transmis în această seară că Al Nassr se apropie de transferul lui Ronaldo, iar acum sunt puse la punct documentele.

"Contract valid până în iunie, salariu aproape de 200 de milioane de euro", a mai sus Romano.

???? Al Nassr are closing on deal to sign Cristiano Ronaldo! Meeting ongoing in order to check all the contract and get documents sorted. ???????????????? #Ronaldo

Contract to be valid until June 2025, as expected — salary close to €200m per year, with commercial deals included. pic.twitter.com/7eIgsJrv7R