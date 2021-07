Cristiano Ronaldo bate recorduri si in afara terenului! Suma imensa pe care o va primi pentru o postare in social media

Cristiano Ronaldo, cel mai urmarit om de pe planeta pe Instagram.

Starul portughez l-a intrecut in clasament peste "The Rock", vedeta de la Hollywood care are peste 250 de milioane urmaritori.

Ronaldo a trecut de 300 de milioane de urmaritori pe Instagram, iar potrivit firmei de marketing Hopper HQ, portughezul va putea solicita clientilor sai suma de 2,3 milioane de dolari pentru o postare pe contul sau de Instagram.

Messi, pe locul sapte, cu 224 milioane de urmaritori si 1.67 milioane de dolari pe postare.

Top 10 cele mai urmarite celebritari urmarite pe Instagram:

1. Cristiano Ronaldo, 308m urmaritori - just over $2.3m per post

2. Dwayne "The Rock" Johnson, 250m urmaritori, $2.18m pe postare

3. Ariana Grande, 247m urmaritori, $2.17m

4. Kylie Jenner, 244m urmaritori, $2.14m

5. Selena Gomez, 241m urmaritori - $2.1m

6. Kim Kardashian, 232m urmaritori - $2.02m

7. Lionel Messi, 224m urmaritori - $1.67m

8. Beyonce Knowles, 189m urmaritori - $1.64m

9. Justin Bieber, 180m urmaritori - $1.59m

10. Kendall Jenner, 172m urmaritori -$1.51m