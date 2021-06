Lista impresionanta de inlocuitori pentru Cristiano Ronaldo! Juventus vrea sa scape de portughez si stie pe cine vrea sa aduca in locul sau

Daca reusesc sa il vanda pe portughez, torinezii vor sa-i aleaga inlocuitorul dintr-o lista selecta de atacanti.

Juventus vrea sa scape de Cristiano Ronaldo (36 ani), desi portughezul a marcat 101 goluri in 133 de partide. Detinatorul a cinci Baloane de Aur nu mai este considerat o varianta de viitor pentru atacul "bianconerilor", desi mai are inca un an de contract cu torinezii. Juventus vrea 30 de milioane de euro in schimbul sau, pentru a scapa de salariul imens, iar cele mai interesate echipe de serviciile sale sunt PSG, Sporting Lisabona, Manchester United si Inter Miami.

In capul listei scurte de inlocuitori pentru Cristiano se afla Gabriel Jesus (24 ani), care ar primi putin timp de joc la Manchester City, daca "cetatenii" reusesc sa il transfere pe Harry Kane. Brazilianul este cotat la 60 de milioane de euro, dar Juventus vrea sa il imprumute pentru un sezon si sa achite suma de transfer in 2022.

Pe lista italienilor se mai afla Robert Lewandowski (32 ani / Bayern Munchen / 60 mil. euro), Duvan Zapata (30 ani / Atalanta / 33 mil. euro), Mauro Icardi (28 ani / PSG / 40 mil. euro), Dusan Vlahovici (21 ani / Fiorentina / 40 mil. euro), Moise Kean (21 ani / PSG, imprumutat de la Everton / 35 mil. euro) si Andrea Belotti (27 ani / Torino FC / 35 mil. euro). In aceasta vara, Juve a reusit sa prelungeasca imprumutul lui Alvaro Morata de la Atletico Madrid, pentru inca un sezon.

Momentan, Juventus ii are in lot pe atacantii Alvaro Morata si Paulo Dybala, dar si pe tinerii Felix Correia, Giacomo Vrioni si Alejandro Marques. Dintre jucatorii imprumutati in sezonul trecut ar mai putea fi oprit croatul Marko Pjaca.