Cristiano Ronaldo, apărat de legenda Braziliei! Ce a spus campionul mondial: „Și eu aș fi părăsit lotul Portugaliei”

Cristiano Ronaldo, apărat de legenda Braziliei! Ce a spus campionul mondial: „Și eu aș fi părăsit lotul Portugaliei” Fotbal extern
SPORT.RO
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Fostul atacant brazilian Romario, câştigător al Cupei Mondiale din 1994, i-a luat apărarea lui Cristiano Ronaldo, afirmând că şi el ar fi părăsit cantonamentul naţionalei Portugaliei dacă selecţionerul Jorge Jesus nu şi-ar fi respectat înţelegerea, scrie EFE.

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Cristiano Ronaldo, apărat de legenda Braziliei! Ce a spus campionul mondial

"Aş fi făcut la fel. Singura diferenţă e că i-aş fi spus mai întâi să se ducă dracului, dar cu siguranţă aş fi plecat. Cred că asta a fost greşeala lui Cristiano: a plecat fără să-i spună individului să se ducă la naiba", a declarat starul brazilian într-un interviu pentru Charla Podcast.

Fostul jucător de la FC Barcelona şi Valencia l-a descris pe Cristiano drept un "tip foarte direct", deşi l-a lăudat şi pe Jorge Jesus, numindu-l un antrenor "incredibil" care a ajutat-o pe Flamengo "să devină mai mare". Totuşi, el consideră că antrenorul portughez a dat dovadă de lipsă de onestitate dacă este adevărat că şi-a încălcat promisiunea faţă de fostul atacant al lui Real Madrid.

"Frate, când cineva nu se ţine de cuvânt faţă de tine... o strângere de mână valorează mai mult decât orice. Dacă cineva nu-şi respectă promisiunea, e un om lipsit de onestitate. Dacă lucrurile s-au întâmplat aşa cum a spus Ronaldo, atunci Ronaldo are dreptate", a opinat el.

Astfel, Romario a justificat decizia drastică a lui CR7 de a părăsi cantonamentul pe 30 septembrie, după ce mai fusese "umilit o dată" făcând încălzirea pe margine fără a apuca să joace în meciul din Liga Naţiunilor împotriva Norvegiei.

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"De ce să înduri umilinţa a doua oară? Mai bine pleci pur şi simplu. Cât despre lucrurile pe care conveniseră să le spună la conferinţa de presă... n-a zis nimic", a afirmat el.

Prin urmare, el bănuieşte că Ronaldo "a simţit că i se arată lipsă de respect, că nu mai contează, şi de aceea a plecat".

Atacantul echipei Al-Nassr a părăsit în mod brusc cantonamentul naţionalei Portugaliei - în plină campanie din Liga Naţiunilor - după o conferinţă de presă a lui Jorge Jesus, în care antrenorul a vorbit despre statutul de rezervă al jucătorului în meciul cu Norvegia, de la Oslo (2-1).

Căpitanul s-a încălzit timp de o jumătate de oră în timpul acelui meci, dar nu a jucat niciun minut, provocând o mare agitaţie în cadrul echipei naţionale. 

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