Cristiano Ronaldo, apărat de legenda Braziliei! Ce a spus campionul mondial: „Și eu aș fi părăsit lotul Portugaliei”

Cristiano Ronaldo, apărat de legenda Braziliei! Ce a spus campionul mondial

"Aş fi făcut la fel. Singura diferenţă e că i-aş fi spus mai întâi să se ducă dracului, dar cu siguranţă aş fi plecat. Cred că asta a fost greşeala lui Cristiano: a plecat fără să-i spună individului să se ducă la naiba", a declarat starul brazilian într-un interviu pentru Charla Podcast.

Fostul jucător de la FC Barcelona şi Valencia l-a descris pe Cristiano drept un "tip foarte direct", deşi l-a lăudat şi pe Jorge Jesus, numindu-l un antrenor "incredibil" care a ajutat-o pe Flamengo "să devină mai mare". Totuşi, el consideră că antrenorul portughez a dat dovadă de lipsă de onestitate dacă este adevărat că şi-a încălcat promisiunea faţă de fostul atacant al lui Real Madrid.

"Frate, când cineva nu se ţine de cuvânt faţă de tine... o strângere de mână valorează mai mult decât orice. Dacă cineva nu-şi respectă promisiunea, e un om lipsit de onestitate. Dacă lucrurile s-au întâmplat aşa cum a spus Ronaldo, atunci Ronaldo are dreptate", a opinat el.

Astfel, Romario a justificat decizia drastică a lui CR7 de a părăsi cantonamentul pe 30 septembrie, după ce mai fusese "umilit o dată" făcând încălzirea pe margine fără a apuca să joace în meciul din Liga Naţiunilor împotriva Norvegiei.