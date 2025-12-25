Inter Milano își petrece sărbătorile din postura de lider în Serie A, visând la cel de-al 21-lea Scudetto din istorie.



Deși a suferit recent o dezamăgire în Supercupa Italiei, trupa pregătită de antrenorul român rămâne principala favorită la titlu, aflându-se în fruntea clasamentului la final de an. Misiunea lui Chivu, aflat la primul său sezon pe banca tehnică de pe „Giuseppe Meazza”, nu este deloc simplă, campionatul italian oferind una dintre cele mai spectaculoase curse pentru trofeu din ultimii ani.



Distanța dintre primele cinci echipe este de doar patru puncte. Inter conduce plutonul, dar AC Milan suflă în ceafă la doar două lungimi distanță, la egalitate cu deținătoarea titlului, Napoli. Mai mult, Juventus a revenit formidabil în luptă după instalarea lui Luciano Spalletti în octombrie, transformând returul într-un veritabil câmp de luptă.



În ciuda presiunii uriașe și a absențelor importante anunțate pentru următorul meci – Denzel Dumfries și Francesco Acerbi nu vor face deplasarea – fostul căpitan al naționalei României rămâne optimist și conectat la obiectivul suprem.



„Sărbători fericite, Crăciun fericit și fie ca 2026 să fie plin de sănătate, fericire și multe realizări”, a fost mesajul transmis de Cristi Chivu.



Final de an incendiar la Bergamo



Pentru Inter, vacanța este scurtă. Nerazzurrii vor înfrunta Atalanta duminică, într-o deplasare complicată la Bergamo. O victorie pe „Gewiss Stadium” le-ar garanta poziția de lideri la intrarea în noul an calendaristic. Pe lângă bătălia internă, echipa lui Chivu este aproape de calificarea directă în optimile Champions League, deși duelurile viitoare cu Arsenal și Borussia Dortmund se anunță dificile.



În acest context tensionat, dar plin de speranță, Beppe Marotta a ținut să le transmită și el un mesaj suporterilor, punând accent pe unitatea grupului: „Aceasta este ocazia de a trimite urări calde de Crăciun tuturor suporterilor și fanilor noștri și de a ne dori un 2026 plin de sănătate și rezultate remarcabile. O îmbrățișare și un 2026 fericit tuturor”.

