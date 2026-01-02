Vineri seară, Tottenham a anunțat oficial faptul că Brennan Johnson a fost vândut la Crystal Palace pentru 40 de milioane de euro, o sumă record pentru clubul londonez.

Brennan Johnson, vândut la Crystal Palace

Galezul a semnat un contract valabil pe următoarele patru sezoane și jumătate cu Crystal Palace și ar putea debuta duminică la noua sa echipă, în meciul cu Newcastle.

”Am ajuns la un acord cu Crystal Palace pentru transferul lui Brennan Johnson.

Internaționalul galez în vârstă de 24 de ani își va vedea numele înscris pentru totdeauna în istoria noastră, ca marcator al golului victoriei din finala UEFA Europa League din sezonul trecut. Execuția sa de la mică distanță a fost singurul gol al meciului, prin care am învins Manchester United la Bilbao. (...)

Îi mulțumim lui Brennan pentru contribuția sa și îi urăm mult succes în viitor”, a fost anunțul făcut de Tottenham.

Fundașul central Kota Takai, împrumutat la Borussia Monchengladbach

Spurs a oficializat deja și a doua plecare din această iarnă. Fundașul central japonez Kota Takai va merge împrumut la Borussia Monchengladbach până la finalul acestui sezon. Transferat în vară de la Kawasaki Frontale, Takai nu a prins niciun minut la Tottenham având în vedere că s-a confruntat și cu o accidentare care l-a ținut departe de teren.

Fundașul japonez a făcut parte pentru prima oară din lotul lui Spurs în remiza cu Brentford, unde și Radu Drăgușin s-a aflat pe bancă.

În această iarnă și Radu Drăgușin ar putea pleca de la Tottenham. Internaționalul român își dorește să acumuleze minute până la barajul pentru Cupa Mondială din luna martie, iar Spurs nu s-ar opune unui împrumut.

