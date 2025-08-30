Înaintea meciului cu Udinese, din a doua etapă a Serie A, tehnicianul român a vorbit deschis despre filosofia sa și a dezvăluit pactul pe care l-a făcut cu jucătorii pentru a reclădi armonia în lot.



Chivu, scut pentru jucători



După debutul fulminant în campionat, 5-0 cu Torino, Chivu a vrut să clarifice de la bun început care sunt regulile în mandatul său. Fostul internațional român a mărturisit că a purtat o discuție esențială cu fotbaliștii săi, în urma căreia a stabilit un principiu de bază.



„După victoria cu Torino, am vorbit din nou mult cu jucătorii și am făcut un pact: responsabilul sunt și voi fi mereu eu, în bine și în rău”, a transmis Chivu în conferința de presă.



Antrenorul a explicat că transparența este esențială, dar că anumite lucruri trebuie să rămână în intimitatea grupului. „Sunt lucruri care se pot povesti și altele care nu, dar totul este pentru binele grupului, pentru a înțelege importanța unității și a armoniei pe care mi le doresc la Inter”, a adăugat el.



Principiul de bază al noului Inter este clar: nu există titulari de drept, ci doar jucători care demonstrează la antrenamente că merită să fie pe teren. „Să mulțumesc pe toată lumea? Da, jucând la fiecare trei zile vor exista oportunități, dar există un singur principiu de la care mă ghidez și pe care toți jucătorii îl cunosc foarte bine: meritocrația. Am multe soluții valide, pot face rotația jucătorilor, dar totul se va baza pe cine demonstrează că merită locul în echipă, fără excepție”, a subliniat tehnicianul român.

