Cristi Chivu a auzit ce a declarat jucătorul său și a reacționat: „Să nu punem paie pe foc!”

Lautaro Martinez: „Trebuie să plece, mesajul meu e clar!”

Echipa antrenată de Cristi Chivu a fost eliminată din „optimile” Club World Cup, iar Lautaro Martinez a avut un mesaj clar în legătură cu stagiunea viitoare.

„Cine nu vrea să rămână aici trebuie să plece, mesajul meu e clar! Trebuie să vrei să fii în această echipă, în locul unde am adus-o pe Inter și unde trebuie să continuăm să o păstrăm. Nu voi da nume, dar am văzut multe lucruri care nu mi-au plăcut.

A fost un sezon lung și obositor, alcătuit din multe mutări, am rămas cu zero titluri și trebuie să o luăm de la capăt în cel mai bun mod anul viitor. În acești ultimi cinci ani am câștigat și trebuie să fim un grup ca în anul celei de-a doua stele”, a declarat Lautaro Martinez, după meciul cu Fluminense, conform Gazzetta dello Sport.