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Mijlocașul defensiv Cătălin Vulturar (22 de ani) a marcat un gol fabulos în meciul amical Rapid București - Kosice (Slovacia), terminat la egalitate, scor 1-1.

Cătălin Vulturar, bijuterie în Rapid - Kosice

Cătălin Vulturar a recuperat mingea la mijlocul terenului, în jumătatea proprie, și nu a stat pe gânduri când a văzut portarul advers ieșit. L-a executat cu un șut de la aproximativ 60 de metri în minutul 49.

Vulturar a încasat, de asemenea, în prima repriză un cartonaș galben în minutul 30 al amicalului.

Kosice a egalat și a stabilit scorul final al jocului în minutul 90+1.

Echipele de start

Rapid (3-4-3): Ungureanu - Sălceanu, Graovac, Ignat - R. Pop, Vulturar, Grameni, Dobre - A. Șucu, Jambor, Kamara

Ungureanu - Sălceanu, Graovac, Ignat - R. Pop, Vulturar, Grameni, Dobre - A. Șucu, Jambor, Kamara Kosice: Kira - Cerepkai, Dimun, Kakay, Kosa, Kruzliak, Magda, Maras, Mateas, Palumets, Vrabel

Cătălin Vulturar a fost cumpărat de Rapid, în februarie 2024, de la Lecce pentru 400.000 de euro. El a fost împrumutat până în vara aceluiași an la UTA.