Mijlocașul defensiv Cătălin Vulturar (22 de ani) a marcat un gol fabulos în meciul amical Rapid București - Kosice (Slovacia), terminat la egalitate, scor 1-1.
Cătălin Vulturar, bijuterie în Rapid - Kosice
Cătălin Vulturar a recuperat mingea la mijlocul terenului, în jumătatea proprie, și nu a stat pe gânduri când a văzut portarul advers ieșit. L-a executat cu un șut de la aproximativ 60 de metri în minutul 49.
Vulturar a încasat, de asemenea, în prima repriză un cartonaș galben în minutul 30 al amicalului.
Kosice a egalat și a stabilit scorul final al jocului în minutul 90+1.
Echipele de start
- Rapid (3-4-3): Ungureanu - Sălceanu, Graovac, Ignat - R. Pop, Vulturar, Grameni, Dobre - A. Șucu, Jambor, Kamara
- Kosice: Kira - Cerepkai, Dimun, Kakay, Kosa, Kruzliak, Magda, Maras, Mateas, Palumets, Vrabel
Cătălin Vulturar a fost cumpărat de Rapid, în februarie 2024, de la Lecce pentru 400.000 de euro. El a fost împrumutat până în vara aceluiași an la UTA.
- 34 de meciuri oficiale și două goluri a strâns Vulturar la Rapid.
- 17 selecții și un gol are mijlocașul pentru România U21.
- 700.000 de euro este cota de piață pe Transfermarkt a lui Cătălin Vulturar.