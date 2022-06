Cosmin Contra, prima reacție după ce a pierdut titlul în Arabia Saudită, în ultima etapă

Al-Hilal a devenit campioana Arabiei Saudite după ce s-a impus în ultima etapă în fața celor de la Al-Faysaly, scor 2-1. Ittihad avea nevoie de o victorie în ultima etapă, cu Al Batin, care a retrogradat. Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, iar Cosmin Contra a pierdut titlul.

Cosmin Contra, prima reacție după ce a pierdut titlul în Arabia Saudită

”Îmi prezint scuzele în fața fanilor pentru pierderea titlului. Au fost alături de noi de-a lungul întregului sezon și ne-au susținut pentru a-și transforma speranțele în realitate. Ceea ce s-a întâmplat în acest sezon reprezintă o lecție de pe urma căreia vom beneficia în sezonul viitor.

Vom încerca să reparăm greșelile și să compensăm pentru pierderea titlului. Am avut ghinion. Am condus clasamentul multă timp, dar am ratat titlul pe ultima sută de metri”, a spus Cosmin Contra, potrivit Kooora.

Al-Ittihad a fost ”pe val” în ultima parte a anului 2021, dar și la începutul anului 2022. Elevii lui Contra aveau nu mai puțin de zece victorii consecutive și 13 meciuri la rând fără înfrângere, și erau mari favoriți pentru câștigarea titlului.

Al-Hilal a câștigat titlul după ce s-a impus în fața celor de la Al-Faysaly cu 2-1, și a încheiat sezonul cu 67 de puncte, la două puncte distanță de echipa lui Cosmin Contra.

