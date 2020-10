Conducerea a TUNAT dupa ce Zidane a renuntat prea usor la el! A fost declarat "furtul anului" de catre presa engleza, iar sambata poate decide derby-ul

Real Madrid nu a facut niciun transfer, dar in schimb a renuntat la o serie de jucatori.

Motivul pentru care Realul s-a despartit de jucatori pe care in trecut a dat sute de milioane de euro, ar fi chiar Zinedine Zidane. Antrenorul nu le-a dat nicio sansa unor jucator care credea el, ca nu se potrivesc stilului de joc al echipei.

James Rodriguez a fost transferat pentru 80 de milioane de euro, fotbalistul evoluand constant pana la venirea lui Zidane pe Bernabeu. Antrenorul francez nu a mai contat pe columbian, introducandu-l sporadic, ca mai apoi James sa fie imprumutat la Bayern, iar in aceasta vara a fost cedat la Everton liber de contract.

Mutarea a fost declarata de catre presa engleza ca fiind "furtul anului", avand in vedere ca fotbalistul are in 5 meciuri, 3 goluri si 3 pase decisive. James Rodriguez este cel mai important jucator din angrenajul lui Carlo Ancelotti, italianul oferindu-i increderea necesara pentru a face performanta.

Conducerea Realului a tunat in momentul in care James a dat satisfactie la Everton, invinuindu-l pe Zidane pentru cedarea mai multor jucatori, care in trecut erau importanti, potrivit celor de la AS.

De la Real au plecat sub forma de imprumut Gareth Bale, Dani Ceballos si Brahim Diaz, iar vanduti au fost James Rodriguez si Sergio Reguillon.

James Rodriguez este pregatit sa infrunte Liverpool, in derby-ul orasului de sambata. Selectionerul sau i-a laudat prestatiile de la selectionata Columbiei si a motivat jocul excelent al mijlocasului.

"La Everton el joaca la fel ca la noi, cu libertate totala. In pozitia lui, locul unde s-a simtit cel mai bine la fel ca in perioada de la Porto", a declarat Carlos Queiroz.