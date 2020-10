Vestea pe care Zidane nu voia sa o auda cu o saptamana inainte de El Clasico! Real Madrid, RAPUSA de accidentari: mesaj clar pentru echipa medicala

Din articol Cele mai bune momente ale lui Hazard la Real Madrid

Zidane are mari probleme inaintea la El Clasico, echipa lui Real Madrid fiind macinata de accidentari.

Zidane spera sa se poata baza pe Eden Hazard la El Clasico, insa in urma unei intalniri cu medicii echipei, s-a ajuns la o alta concluzie.

Potrivit Mundo Deportivo, posibilitatea ca Hazard sa fie prezent la El Clasico, programat pe 24 octombrie, este exclusa.

Conform sursei citate, medicii au considerat ca starul belgian are nevoie de timp pentru a-si reveni fizic, dar si emotional dupa accidentare, ca sa poata evolua din nou la cel mai inalt nivel.

Zidane si-ar fi dat deja acordul pentru aceasta abordare a medicilor si l-a exclus pe Hazard din calculele sale pentru meciul cu Barcelona.

Hazard a lipsit de la ultimul antrenament al echipei si toata lumea asteapta de la el sa revina la forma pe care a aratat-o la Chelsea.

Cele mai bune momente ale lui Hazard la Real Madrid

Zidane nu se va putea baza in El Clasico nici pe fundasul dreapta Dani Carvajal, care a suferit o accidentare la ligamentele genunchiului si va sta departe de gazon aproximativ 2 luni. Antrenorul madrilenilor se confrunta cu probleme pe postul de fundas dreapta, in acest moment fiind incerc si Odriozola pentru duelul cu Barcelona. In acest context, Zidane ar putea sa improvizeze pe acea pozitie si sa aleaga intre Nacho (fundas central), sau Lucas Vasquez (aripa dreapta).