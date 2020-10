Conditia INCREDIBILA pe care o are superstarul de la Barcelona ca sa-si prelungeasca contractul! A fost peste Messi in sezonul trecut!  

Marc-Andre ter Stegen a fost declarat de catre fani cel mai bun jucator al Barcelonei din sezonul 2019/2020.

Portarul german este accidentat in acest moment, iar brazilianul Neto i-a luat locul in poarta Barcelonei. Contractul lui ter Stegen expira in 2022 si conducerea Barcelonei deja a luat contact cu jucatorul pentru o eventuala prelungire.

Barcelona a avut unul din cele mai mari plafoane salariale din lume si conducerea a fost nevoita sa renunte la unii din "veteranii" echipei pentru a echilibra balanta financiara. Unele zvonuri din Spania spun ca la Barcelona va urma o propunere de reducere a tuturor salariilor, echipa avand datorii de aproximativ de 100 de milioane de euro.

Conform jurnalistului de la Goal News, Ruben Uria, Ter Stegen doreste nu mai putin de 18 milioane de euro pe sezon, germanul dorind sa devina al doilea cel mai bine platit fotbalist din echipa si cel mai bine platit portar din lume.

Interesul pentru Ter Stegen a venit in acesti ani de la Chelsea si Bayern Munchen. Chelsea a dorit sa-l lase pe Kepa si o suma de bani pentru internationalul german, dar Barcelona a refuzat.

Ter Stegen este la Barcelona din 2014 si a aparat in 151 de partide. El a reusit in sezonul trecut performanta de a avea doua pase decisive din postura de portar.