Leo Messi ar putea ramane la Barcelona si sezonul urmator! Suarez a DEZVALUIT conditiile ca starul argentinian sa nu plece de pe Camp Nou

Luis Suarez (33 ani) a vorbit despre cel mai bun prieten al sau, Leo Messi.

Atacantul uruguayan a oferit un interviu pentru ESPN in care a vorbit sincer despre decizia lui Messi din aceasta vara, cand a vrut sa plece de pe Camp Nou. Ulterior, Leo s-a razgandit si a anuntat ca va mai ramane pentru inca un sezon, insa la anul intentioneaza sa plece.

Luis Suarez a dezvaluit care este situatia lui Messi si ce l-ar putea convinge sa ramana la Barcelona sezonul urmator.

"Faptul ca a vrut sa plece nu are legatura cu mine. Clubul trebuia sa ii respecte decizia. Din respect pentru relatia pe care o am cu Leo nu voi spune ce am vorbit in momentele alea, insa a trait o perioada extrem de dificila si complicata. Voia sa plece, iar clubul nu voia asta. Am incercat sa il sprijin, sa il ajut sa se distraga, insa toata atentia era pe el.

Leo e constient de ceea ce inseamna pentru Barcelona. A oferit clubului lucruri la care nu se astepta nimeni. Trebuie sa continue sa fie cel mai bun si fericit. Exista posibilitatea ca Messi sa joace la alt club, insa daca se va simti din nou comod, fericit si se schimba conducerea va vrea sa ramana la echipa", a spus Luis Suarez pentru ESPN.

Tweet Barcelona Leo Messi Luis Suarez Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!