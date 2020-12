Comedie curata cu Nicolae Mitea la Ajax! "Bre, nea Giovanni, vreau sa-ti spun ca nu stiam ce inseamna 'exit'! Bre, plecam acasa cu ochii inchisi!"

Giovanni Becali a povestit un episod inedit de pe vreamea cand Nicolae Mitea se transferase la Ajax.

Impresarul a spus cum l-a adus pe Mitea la Amsterdam si cum s-a descurcat jucatorul roman acolo. In 2003, Mitea a ajuns de la Dinamo in curtea "lancierilor", unde in cele 76 de meciuri jucate a inscris 14 goluri si a oferit 5 pase decisive.

"Da, da. L-am lasat pe Mitea acolo, cand am plecat cu Chivu de la Ajax. I-am spus lui Koeman: 'Iti las un pusti aici si ma chemi intr-o luna-doua, cand vreti voi. Imi spuneti daca sunteti multumiti de el, daca nu, ii iau bilet si il aduc inapoi.' M-au sunat dupa o luna jumate: 'Vino sa-l semnam pe pusti.'

In doi ani a castigat Gheata de Aur a celui mai tanar jucator. Avea contract pe 5 ani a 500.000 de euro pe an. Amic cu Zlatan, dar si cu Huntelaar. Au chemat si doua fete de atunci, Bambi, Mambi, nu mai stiu... Eu ii spuneam: Bai Nicolae... Tie iti trebuie astea? Hai sa jucam fotbal!", a spus agentul FIFA.

Impresarul Giovanni Becali a oferit si un episod amuzant cu Mitea.

"Bre nea Giovanni, vreau sa-ti spun... Cand m-ai lasat matale o luna acolo... Daca eu stiam ce inseamna 'exit'... Bre!!! Stii cum plecam acasa, bre? Cu ochii inchisi! Dar nu stiam cum sa iau, bre, un tren sa nu ma pierd". "Cum, ma Nicolae?!"

"Bre, pai, mai am patru-cinci puradei acasa si e vai de capul meu." "Si asa era... Noroc ca s-a ocupat Victor si i-a cumparat o casa in Fundeni. S-a stins... Daca pe el il lua Ibrahimovici pe dupa gat... Si uite-te unde a ajuns Zlatan! Incredibil! Mitea a jucat doi-trei ani si gata!", a spus Giovanni Becali pentru Gazeta.