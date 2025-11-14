În ce situație incredibilă a ajuns Florinel Coman (27 de ani), fost golgheter al campionatului, un fotbalist cu 20 de selecții în prima reprezentativă.

Desigur, fostul star al FCSB-ului nu e chiar primul jucător care se pierde, după ce pleacă afară, însă nivelul unde Florinel a eșuat e șocant! Pentru că fotbalul din Qatar e orice, numai de elită nu. Chiar și așa, aici a „reușit“ Coman să se „lipească“ de bancă. Pentru că, în ciuda faptului că are deja peste un an sub comanda portughezului Pedro Martins, în niciun moment n-a reușit să-l convingă pe acesta că merită să joace mai mult. Din contră!

Coman, anunțat rezervă în competiția rezervelor!

Marginalizat la Al-Gharafa, liderul din Qatar Stars League, Florinel a pierdut și naționala României. Drept urmare, a rămas acum, la Doha, în loc să vină în Europa pentru partidele tricolorilor cu Bosnia (sâmbătă, 21:45) și cu San Marino (18 noiembrie, 21:45).

În Qatar, pentru fotbaliștii aflați în situația lui Coman a fost gândită o competiție a rezervelor. Vorbim despre Cupa Qatarului cu o grupă extinsă de 20 de echipe. Astăzi, Al-Gharafa are meci aici, de la ora 18:00 (ora României), cu Al-Duhail.

Drama lui Coman e că, potrivit presei arabe, e anunțat rezervă și în meciul din această seară, în competiția rezervelor! Această decizie a portughezului Pedro Martins, dacă se va și confirma când vom avea echipele de start, va arăta, încă o dată, că Florinel n-are niciun viitor, la Al-Gharafa. Drept urmare, trebuie să plece, în ianuarie, când se va redeschide perioada de transferuri.

