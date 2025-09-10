Denis Drăguș a reușit o dublă în primele minute ale partidei. Atacantul lui Eyupspor a deschis scorul în minutul 2, iar, în minutul 18, a făcut dubla. Loizos Loizou a redus din diferență în minutul în minutul 29, iar Charalampous a egalat în minutul 76.

Schimbările anunțate de ciprioți după Cipru - România 2-2

Prestația ciprioților din meciul cu România le-a dat elan ”federalilor” din Cipru, care, a doua zi după meciul din Nicosia, au anunțat schimbări masive pentru dezvoltarea fotbalului cipriot.

Fotis Fotiou, vice-președintele Federației Cipriote de Fotbal, a mărturisit că prestația ciprioților din meciurile cu Austria și România arată clar că nivelul naționalei din Cipru a crescut, iar ”federalii” vor să lucreze în continuare pentru a crește calitatea fotbalului cipriot. Fotious susține că, având în vedere evoluția echipei, Cipru nu ar fi trebuit să piardă meciul cu Austria, iar din partida cu România ar fi trebuit să rămână cu cele trei puncte.

Fotiou spune că naționala Ciprului este pe drumul cel bun și este convins că echipa va avea evoluții din ce în ce mai bune. Fotiou a anunțat construirea unui nou centru de pregătire pentru echipa națională.

”Suntem foarte mulțumiți de evoluția echipei în ultimele două meciuri, dar deja privim spre următorul meci, pentru victorie. Nu am realizat încă nimic. Rămânem cu un gust amar după ambele partide. Nu am meritat înfrângerea împotriva Austriei. Cu România am revenit de la 0-2. Dacă am fi evitat unele greșeli la început și dacă golul lui Pitta ar fi fost validat, am fi vorbit acum despre altceva. Am jucat foarte bine și acum există un plan.

Aceste lucruri nu s-au întâmplat peste noapte. Antrenorii de dinainte au încercat să schimbe situația. Dacă reușim să adăugăm încă 2-3 jucători, vom fi compleți și vom arăta o față și mai bună. Trebuie să construim pe baza a ceea ce avem acum și să aducem lumea alături de noi. Jucătorii au vrut victoria și au arătat asta până în ultimul minut. Există talent și potențial. Din partea Federației, vom oferi tot ce este necesar pentru a realiza ceva într-un viitor apropiat.

Unul dintre aceste lucruri este centrul de pregătire, care va necesita câțiva ani pentru a fi finalizat. În rest, avem material și personal. I-am implicat și pe jurnaliști, pe care îi vrem aproape de echipă, deoarece sunt o armă importantă. Vremurile în care antrenorul vorbea fără prezența jurnaliștilor ciprioți au trecut.

Trebuie, de asemenea, să elaborăm un plan pentru echipele naționale de juniori. Am discutat cu directori tehnici străini pentru a construi de jos în sus”, a spus Fotis Fotiou, conform Sportime.

Întrebat despre faptul că la Cipru – România au fost prezenți mai mulți suporteri români decât ciprioți, oficialul Federației din Cipru a transmis: ”Obiectivul este să umplem stadionul la meciurile Echipei Naționale și vom avea nevoie de ajutorul tuturor”.

VIDEO Declarațiile lui Mircea Lucescu după Cipru - România 2-2

