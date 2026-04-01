”Cine nu sare e musulman”. Scandal în Spania după scandările din timpul meciului cu Egipt

Meciul de marţi, care s-a desfăşurat pe stadionul La Cornella, arena echipei Espanol Barcelona, a fost marcat de scandări rasiste intonate de un grup de suporteri („cine nu sare e musulman”), ceea ce a determinat Federaţia Spaniolă să condamne acest gest pe contul său de X.

Spania a fost ţinută în şah de Egipt, scor 0-0, marţi, la Barcelona, într-un meci amical de pregătire pentru Cupa Mondială, la care este una dintre pretendentele la titlu, scrie news.ro .

De la difuzarea acestor imagini care au făcut înconjurul Europei, mass-media spaniolă cere sancţiuni şi identificarea suporterilor. „Spania are o problemă cu rasismul”, afirmă unul dintre jurnalişti. „Nu consider că este un caz izolat, ci o manifestare repetată a urii. Totul este foarte polarizat, iar noi importăm acest tip de comportamente în spaţiile publice”, replică altul.

„Lamine a părăsit stadionul cu capul plecat şi însoţit de un membru al echipei de securitate, analizează un alt mass-media spaniol. Şi el este musulman, iar noi l-am insultat pe cel care este în prezent simbolul nostru fotbalistic”, a scris presa spaniolă.

Întrebat în cadrul conferinţei de presă, mijlocaşul Pedri, care joacă la FC Barcelona, a cerut sancţiuni. „Trebuie să ne ajutăm cu toţii pentru ca insultele rasiste să fie eradicate de pe terenurile de fotbal”.