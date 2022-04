Ludogoreț Razgrad a devenit campioana Bulgariei pentru al unsprezecelea an consecutiv, după 4-1 cu Slavia Sofia în etapa de duminică.

Cu patru runde rămase de disputat în play-off-ul din Parva liga, Ludogoreț are 14 puncte peste ocupanta poziției secunde, ȚSKA Sofia.

După multe sezoane, echipa din Razgrad nu mai are niciun internațional român în lot, pentru că Dorin Rotariu, care a prins câteva meciuri în tur, a fost împrumutat în iarnă la Atromitos, în prima ligă din Grecia, iar Cosmin Moți s-a retras vara trecută, devenind în schimb director tehnic.

Româno-israelianul lui Ludogoreț este nepotul celebrului Ronny Rosenthal

Însă în lotul lui Ludogoreț se află un jucător cu cetățenie română, transferat în luna martie. Este vorba despre Denny Gropper (sau Danny Grupper), un fundaș stânga în vârstă de 23 de ani.

Fost internațional de tineret israelian care deține și cetățenia română, Gropper este nepotul celebrului Ronny Rosenthal, atacantul care la începutul anilor '90 a jucat la FC Liverpool și al cărui tată este născut în București.

Proaspătul campion al Bulgariei s-a remarcat în campionatul israelian la Hapoel Tel Aviv, iar meciul cu Slavia Sofia din ultima etapă, în care a fost integralist, a reprezentat chiar debutul oficial al lui Gropper la Ludogoreț.

”Postul meu preferat este cel de fundaș stânga, dar pot juca pe ambele benzi”

”Sunt foarte fericit că am ajuns la Ludogoreț. Este un club mare, care joacă an de an în Europa și este un vis împlinit pentru mine să fiu aici.

Postul meu preferat este cel de fundaș stânga, dar lovesc foarte bine și cu dreptul, așa că pot juca pe ambele benzi. Cu ceva timp în urmă am jucat și extremă, pentru că sunt rapid și am o tehnică bună.

Pentru mine este un transfer uriaș, o ocazie incredibilă”, a declarat Gropper la prezentarea oficială de luna trecută.

Foto: ludogorets.com