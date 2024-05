Sezonul de glorie al lui Alin Stoica i-ar fi adus și un interes din partea celor de la Real Madrid. Victor Becali a punctat recent pentru iamsport.ro că povestea ar, în fapt, fi un fals.

Alin Stoica a rupt tăcerea despre zvonul mutării sale la Real Madrid + de ce a picat transferul la Manchester City: ”După mulți ani m-am interesat”

Alin Stoica a precizat că nu a existat niciodată un interes puternic din partea grupării ”blanco”, dar a susținut că se afla pe o listă de jucători tineri cu potențial pentru echipa de pe ”Santiago Bernabeu” și a avut o tiradă la adresa lui Victor Becali.

”Mă repet pentru ultima oară. El nu era agent. Era maestru de ceremonii. Când era vorba de ceva cu fratele lui, cu domnul Giovanni (n.r. Ioan Becali) discutam. Cu el nu aveam nicio tangență. Când veneam în România, în anii 2000-2001, când aveam nevoie de ceva îl sunam pe telefon. Nici nu mă vedeam cu el! Bate câmpii, omul. Vorbește despre transferurile mele.

Asta cu Real Madrid. Am spus eu vreodată că mă vrea Real Madrid? Ce a fost, într-adevăr, eu nu știu ce a apărut în presa din România, că nu puteai să citești ca acum pe telefon. Nu știu ce s-a scris atunci în România, pentru că, după cum văd, manipula presa. Dar nu știu în ce sens și cum.

În Belgia am apărut, atunci, într-adevăr, pe la sfârșitul sezonului, într-un ziar important, că aș fi fost pe o listă, nu că era vorba de un transfer, de 10-15 jucători de 20-21 de ani a lui Real Madrid. Dar nu a fost vorba niciodată de un transfer! Acum nu știu ce o fi făcut el. Eram pe listă. Una e să fie interes și alta e să te vrea! În acel an, cel mai bun al meu, câștigasem Supercupa Belgiei, campionatul Belgiei, trecusem cu Anderlecht de prima fază a grupelor Ligii Campionilor, în grupă cu Manchester United, Dinamo Kiev și PSV. Câștigasem cel mai bun tânăr jucător din Belgia. Și dădusem în Liga Campionilor patru goluri unde cel mai bun marcator fusese Raul cu șapte goluri (VEZI GALERIE FOTO).

Probabil că da, eram (n.r. pe acea listă). În acel an să joci la profesioniști era foarte greu. Atunci erau fotbaliști, jucători de experiență, nu ca acum. Să dai la 20-21 de ani patru goluri... Eram la egalitate cu Thierry Henry.

Trebuie să-și facă un control. Bate câmpii. El nu a fost, nu este și nu va fi agent. Dar nu aveam treabă cu el! Eram cu fratele lui (n.r. Ioan Becali). Să-și vadă de viața lui! Și la revedere. Nu a spus nimeni de Real Madrid, bate câmpii! Iar eu nu știu ce a apărut în presa din România, că eram în Belgia.

În perioada aia voiam să mai prelungesc un an cu Anderlecht, pe mine nici nu mă interesa. Aveam 21 de ani”, a spus Alin Stoica pentru Sport.ro.

De asemenea, fostul internațional român a lămurit și interesul pe care l-a prezentat celor de la Manchester City.

”Cu Manchester City povestea e așa. M-a sunat domnul Giovanni: 'Mâine plecăm, gata, semnăm cu City'. Eram în Belgia, la Anderlecht. Ca, mai târziu, spre după-amiază, să-mi spună: 'Nu mai semnăm, băi, Aline'. De ce? 'Au auzit ceva de tine'. Nu știu ce au auzit de mine în patru-cinci ore.

Oferta a venit prin Ronny Rosenthal. După mulți ani m-am interesat. L-am întrebat pe Ronny și mi-a spus: 'Am venit cu oferta pentru tine și când să mergem să vii să semnezi, impresarul tău a spus că vrea bani și pentru fratele lui. Și atunci am zis că am și eu o bunică în România'. Și din cauza asta a căzut afacerea. A vrut bani și pentru ăsta, care se dă agent. Era brelocul fratelui lui.

Nu știu de ce face lucrurile astea. Că nu sunt bun? Eu nu am vrut niciodată ca fotbalist să fiu bun. Să fiu mare fotbalist. Am vrut să fiu campion. Atât m-a interesat. Eu când intram pe teren mă interesa să fiu decisiv, echipa să câștige meciul, iar la sfârșit de campionat să fiu campion, să iau un trofeu. Atât mă interesa. Nu să fiu cel mai bun. Că, până la urmă, la sfârșit de carieră contează ce trofee ai câștigat”, a mai specificat fostul jucător.

Alin Stoica este singurul jucător român care a marcat de patru ori în UEFA Champions League. Fost internațional român cu 13 prezențe la prima reprezentativă, Alin Stoica a fost legitimat de-a lungul carierei sale fotbalistice la echipe precum Steaua București, RSC Anderlecht, Club Brugge, AC Siena, FC Național, Poli Timișoara, KAA Gent, Mouscron, FC Brașov, Vojvodina, SSU Poli Timișoara, Wetteren și Concordia Chiajna II, unde și-a agățat ghetele în cui în 2015.