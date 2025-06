Cum era de așteptat, casele de pariuri din ”Cizmă” au speculat momentul și au înaintat niște cote cu privire la următorul antrenor al nerazzurrilor.

Ce cote au Fabregas, Chivu și Vieira pentru a o prelua pe Inter

În viziunea bookmakerilor, Cesc Fabregas este favorit să devină noul antrenor al lui Inter în ciuda faptului că președintele lui Como, Mirwan Suwarso a negat vehement această variantă.

Fabregas are o cotă de 1.50 să devină principal la gruparea neraazzură, adică are cel mai mari șanse.

De cealaltă parte, Cristi Chivu, la egalitate cu Roberto De Zerbi, are o cotă de 5,00. Antrenorul care a salvat-o de la retrogradare pe Parma are o cotă de 5,00. După parcursul excelent avut la Parrma, Inter are încredere în Chivu că poate face o figură frumoasă și pe Giuseppe Meazza.

Șanse și mai mici să o preia pe Inter le are Patrick Vieira, cu o cotă de 10,00. Pe lista italienilor se află și nume prcum Thiago Motta (cotă 12), Jose Mourinho (cotă 15) sau Diego Simeone (cotă 20).

Varante de-a dreptul imposibile de a ajunge la Inter sunt considerate a fi Pep Guardiola și Zinedine Zidane, ambii cu o cotă de 50.