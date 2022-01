Cel puțin 8 morți și 50 de răniți la meciul Camerun - Comore de la Cupa Africii!

Calificarea de aseară a țării gazdă Camerun în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni, după 2-1 cu Comore, a fost umbrită de tragedia întâmplată în fața stadionului ”Olembe” din capitala Yaounde, unde s-a desfășurat partida.

Aproximativ 50.000 de suporteri s-au îngrămădit să intre la meci și, chiar dacă arena are 60.000 de locuri, restricțiile legate de coronavirus au limitat prezența fanilor la 80% din capacitatea stadionului.

S-a creat o aglomerație teribilă și cel puțin opt persoane au murit, iar alte 50 au fost rănite, conform unui anunț făcut la televiziunea națională din Camerun.

Confederația Africană de Fotbal a anunțat că a demarat o investigație împreună cu autoritățile locale.

Cu o zi înainte, tot în capitala Yaounde, un incendiu provocat de artificii la un club de noapte provocase moartea a 16 oameni, conform declarațiilor oficiale ale guvernului din țara africană.

There was a stampede at the Olembe Stadium tonight.#AFCON2021 #3Sports pic.twitter.com/NCI8BLffkl