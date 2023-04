Cîrjan, gol pentru Arsenal U23!

Internaționalul român de tineret a înscris ultimul gol al partidei, după o acțiune personală. Cîrjan a driblat și portarul advers și a înscris în poarta goală, în minutul 80 al partidei.

A fost al doilea gol al lui Cîrjan pentru Arsenal U23, după cel reușit cu Everton în luna noiembrie.

Catalin Cirjan scores to equalize 3-3!!! He reads the back pass and takes a beautiful touch around the keeper to get Arsenal back on level terms.pic.twitter.com/etQ6chbdFY