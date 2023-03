Radamel Falcao vrea să plece de la Rayo Vallecano și a ales o destinație ciudată

La actuala sa echipă evoluează din 2021, când a fost transferat gratis de la Galatasaray. Pe final de carieră, Falcao este tentat de o destinație exotică, scrie jurnalistul Ekrem Konur, pe pagina sa de Twitter.

Falcao ia în considerare oferta venită din partea celor de la Johor Darul Ta'zim, campioana din Malaezia, unde noul sezon abia a început, astfel că putem asista la noi vești legate de situația columbianului în viitorul apropiat.

????Ex-Chelsea, Manchester United and Galatasaray striker Radamel Falcao has a contract with Rayo Vallecano until June, but the Colombian, 37, is considering an offer from Malaysian champions Johor Darul Ta'zim.???????? pic.twitter.com/vYo4SvH8s5