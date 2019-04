Cea mai proasta veste pe care o putea primi Tamas! Decizia luata de Hapoel Haifa: e lovitura FATALA pentru roman

Gabi Tamas traverseaza cea mai dificila perioada a carierei.

Fundasul roman a fost prins baut la volan in timp ce gonea cu peste 200km/h. Autoritatile din Israel au fost dure cu romanul si l-au tinut in spatele gratiilor timp de 7 zile, apoi l-au plasat in arest la domiciliu.

Acum, Tamas primeste lovitura fatala. Chiar din partea clubului sau. Potrivit presei din Israel, conducerea clubului Hapoel Haifa a decis sa puna punct contractului cu Tamas. Totusi, patronul echipei a dat ordin ca incheierea intelegerii sa aiba loc doar dupa ce instantele vor da verdictul final pentru ca romanul sa nu se simta abandonat complet.

"Viitorul lui Gabi Tamas la Hapoel Haifa e incert. Formatia doreste sa ii rezilieze contractul romanului, insa patronul Ioav Katz nu va lua o decizie in ceea ce il priveste decat dupa ce instanta da un verdict final", scriu cei de la ynet.co.il.